Линдси Грэм и сенатор Шагин: Закон 12414 противоречит боевому духу Украины

Сенаторы опубликовали заявление с призывом к Украине продолжить борьбу с коррупцией

Володимир Зеленский и Линдси Грэм (Фото: Офис президента)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, являющийся соавтором законопроекта о новых жестких санкциях против России, и сенатор-демократ Джин Шагин, являющаяся вице-председателем Группы поддержки Украины в Сенате США, опубликовали заявление по поводу закона 12414, который лишает украинские антикоррупционные органы независимости.

Сенаторы отметили, что Украина сделала "огромный шаг" в антикоррупционной программе со времен Революции Достоинства, и особенно заметный прогресс был достигнут во время борьбы с российской агрессией.

"Мы опасаемся, что недавнее принятие Верховной Радой закона, подписанного президентом, Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит огромному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", – заявили они.

Сенаторы подчеркнули, что одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что она "переполнена коррупцией".

"Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые подрывают этот прогресс", – написали сенаторы.

Они отметили, что двухпартийная поддержка Украины продолжается, поэтому в интересах Украины соответствовать ожиданиям своих граждан и обеспечивать, чтобы ее управленческие структуры гарантировали экономическое процветание страны и будущие инвестиции США.