Линдси Грэм и сенатор Шагин: Закон 12414 противоречит боевому духу Украины
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, являющийся соавтором законопроекта о новых жестких санкциях против России, и сенатор-демократ Джин Шагин, являющаяся вице-председателем Группы поддержки Украины в Сенате США, опубликовали заявление по поводу закона 12414, который лишает украинские антикоррупционные органы независимости.
Сенаторы отметили, что Украина сделала "огромный шаг" в антикоррупционной программе со времен Революции Достоинства, и особенно заметный прогресс был достигнут во время борьбы с российской агрессией.
"Мы опасаемся, что недавнее принятие Верховной Радой закона, подписанного президентом, Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит огромному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", – заявили они.
Сенаторы подчеркнули, что одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что она "переполнена коррупцией".
"Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые подрывают этот прогресс", – написали сенаторы.
Они отметили, что двухпартийная поддержка Украины продолжается, поэтому в интересах Украины соответствовать ожиданиям своих граждан и обеспечивать, чтобы ее управленческие структуры гарантировали экономическое процветание страны и будущие инвестиции США.
- 22 июля Совет поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 депутата.
- Глава НАБУ Кривонос обратился к президенту / призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.
- В крупных городах Украины прошли акции протеста против принятия скандального закона.
- В тот же день Малюк, Кравченко и Сухачев встретились с представителями G7 касательно ситуации с антикоррупционными органами в Украине.
- 23 июля Зеленский пообещал подать в Верховную Раду Украины внесен законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
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