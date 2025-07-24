Сенатори Грем та Шагін: Закон 12414 суперечить бойовому духу України

Володимир Зеленський та Ліндсі Грем (Фото: Офіс президента)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії, та сенаторка-демократка Джин Шагін, яка є віцеголовою Групи підтримки України в Сенаті США, опублікували заяву щодо закону 12414, який позбавляє українські антикорупційні органи самостійності.

Сенатори зазначили, що Україна зробила "величезний крок" в антикорупційній програмі з часів Революції гідності, особливо помітний прогрес був досягнутий під час боротьби із російською агресією.

"Ми побоюємося, що нещодавнє ухвалення Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", – заявили вони.

Сенатори наголосили, що одним із найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона "переповнена корупцією".

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають цей прогрес", – написали сенатори.

Вони зазначили, що двопартійна підтримка України продовжується, тому в інтересах України відповідати очікуванням своїх громадян і забезпечувати, щоб її управлінські структури гарантували економічне процвітання країни та майбутні інвестиції США.