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Сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через її позицію щодо Швеції в НАТО

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 11:45
Сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через її позицію щодо Швеції в НАТО - Фото
Джим Ріш (Фото: ЕРА)

Старший республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш заблокував продаж систем HIMARS та боєприпасів Угорщині на суму $735 млн через те, що вона перешкоджає вступу Швеції в НАТО. Про це повідомляє The Washington Post.

У коментарі журналістам він сказав, що такими діями хоче змусити Будапешт дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні саміту у Вільнюсі. 

Ріш зазначив, що якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєння від США, в який, зокрема, мають увійти 24 системи HIMARS, боєприпаси, технічне обладнання та запчастини, вона має схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Той факт, що вже червень, а цього досі не зроблено, змусив мене вирішити, що продаж нової американської військової техніки Угорщині буде призупинено", – сказав чиновник.

Видання нагадує, що Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами, які не ратифікували заявку Швеції. 

Читайте також: Росія намагається завадити вступу Швеції до НАТО – шведська військова розвідка

Мілана Головань
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НАТОугорщинавійськова допомогашвеціяHIMARS
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