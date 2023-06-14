Сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через її позицію щодо Швеції в НАТО

Старший республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш заблокував продаж систем HIMARS та боєприпасів Угорщині на суму $735 млн через те, що вона перешкоджає вступу Швеції в НАТО. Про це повідомляє The Washington Post.

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У коментарі журналістам він сказав, що такими діями хоче змусити Будапешт дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні саміту у Вільнюсі.

Ріш зазначив, що якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєння від США, в який, зокрема, мають увійти 24 системи HIMARS, боєприпаси, технічне обладнання та запчастини, вона має схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Той факт, що вже червень, а цього досі не зроблено, змусив мене вирішити, що продаж нової американської військової техніки Угорщині буде призупинено", – сказав чиновник.

Видання нагадує, що Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами, які не ратифікували заявку Швеції.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати його членами.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

4 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками розмови з президентом Туреччини заявив, що Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

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