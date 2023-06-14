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Сенатор США заблокировал продажу систем HIMARS Венгрии из-за ее позиции по Швеции в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 11:45
Сенатор США заблокировал продажу систем HIMARS Венгрии из-за ее позиции по Швеции в НАТО - Фото
Джим Риш (Фото: ЕРА)

Старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу систем HIMARS и боеприпасов Венгрии на сумму $735 млн из-за того, что она препятствует вступлению Швеции в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

В комментарии журналистам он сказал, что такими действиями хочет заставить Будапешт дать зеленый свет расширению Альянса в преддверии саммита в Вильнюсе.

Риш отметил, что если Венгрия хочет получить пакет вооружения от США, в который, в частности, должны войти 24 системы HIMARS, боеприпасы, техническое оборудование и запчасти, она должна одобрить заявку Швеции на вступление в Альянс.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность правительству Венгрии по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Тот факт, что уже июнь, а это до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники Венгрии будет приостановлена", – сказал чиновник.

Издание напоминает, что Турция и Венгрия остаются единственными странами, не ратифицировавшими заявку Швеции.

Читайте также: Россия пытается помешать вступлению Швеции в НАТО – шведская военная разведка

Милана Головань
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