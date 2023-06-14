Сенатор США заблокировал продажу систем HIMARS Венгрии из-за ее позиции по Швеции в НАТО
Старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу систем HIMARS и боеприпасов Венгрии на сумму $735 млн из-за того, что она препятствует вступлению Швеции в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.
В комментарии журналистам он сказал, что такими действиями хочет заставить Будапешт дать зеленый свет расширению Альянса в преддверии саммита в Вильнюсе.
Риш отметил, что если Венгрия хочет получить пакет вооружения от США, в который, в частности, должны войти 24 системы HIMARS, боеприпасы, техническое оборудование и запчасти, она должна одобрить заявку Швеции на вступление в Альянс.
"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность правительству Венгрии по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Тот факт, что уже июнь, а это до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники Венгрии будет приостановлена", – сказал чиновник.
Издание напоминает, что Турция и Венгрия остаются единственными странами, не ратифицировавшими заявку Швеции.
- 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами НАТО.
- 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.
- 4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция имеет возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле.
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