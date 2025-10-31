Сергій Флеш: Росія намагається модернізувати "шахеди" – використовує ШІ та онлайн-керування

Виробництво "шахедів" у Росії (сриншот відео окупантів)

Росіяни намагаються протистояти засобам радіоелектронної боротьби, модернізуючи дрони. Але нічого "глобального" ворог у них не змінив, пояснив в інтерв'ю для LIGA.net військовий фахівець із систем РЕБ і зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, росіяни намагаються встановлювати на безпілотники потужніші антени, щоб протидіяти РЕБ. Кількість елементів у цих антенах збільшується.

Також з'являються "шахеди" з додатковими опціями, але поки що це не масове явище.

"Ми вже фіксували кілька "шахедів" зі штучним інтелектом. Всі вони – іранського виробництва, ознак російського виробництва там немає. Ці дрони можуть шукати й розпізнавати цілі", – повідомив Флеш.

Але, за його словами, це надто дорога розробка і перспектив закупівлі їх для Росії він не бачить. В Ірані один БпЛА з ШІ може коштувати до $300 000.

Також з'явилися у ворога "шахеди", які керуються онлайн. Це великий FPV-дрон, яким росіяни керують віддалено з території Росії через камеру. Він потрібен для атак по рухомих цілях, наприклад, по тепловозах.

За інформацією української розвідки, росіяни хочуть обладнати до 20% "шахедів" онлайн-керуванням.

Все частіше на фронті зустрічаються реактивні "шахеди". Якщо раніше ворог їх використовував раз на місяць, то зараз – у кожній атаці в дуже різних конфігураціях. Росіяни експериментують із цим.

"Швидкість звичайного "шахеда" – 280-330 км на годину. Реактивний потенційно може літати зі швидкістю 500 км. По них важко працювати і мобільним групам із землі, і нашим вертольотам. Але реактивні "шахеди" потребують багато пального. Тому, щоб вони долітали, росіянам доводиться використовувати їх в економрежимі", – зазначив військовий експерт.