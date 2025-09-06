Росія може виготовляти до 2700 "шахедів" на місяць – представник розвідки

Запускати кілька тисяч дронів за день РФ по Україні не може фізично

Збитий дрон "Герань-2" (Фото: Нацполіція)

Росія наразі може виготовляти до 2700 дронів типу "шахед" на місяць. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, йдеться про виготовлення дронів "Герань-2", які є модифікацією звичайного "шахеда" з бойовою частиною. Здебільшого БпЛА виготовляють в особливій економічній зоні Алабуга, яка розташована в Єлабуге, Республіка Татарстан.

Однак запускати кілька тисяч дронів на добу Росія наразі неспроможна.

"Випустити за добу фізичного в бік країни кожного дня вони не можуть такої кількості. Але ми бачимо ці сотні шахедів і ракетно-дронові комбіновані удари, які вони здійснюють, це справді масовані удари. Це серйозний виклик для наших сил і протиповітряної, протиракетної оборони", – зазначив Юсов.

Також він прокоментував інформацію фахівця у галузі військових радіотехнологій Сергія Флеша стосовно того, що окупанти запускають "шахеди" із камерами та радіоуправлінням. За словами представника розвідки, кожного разу це виключно експериментальні моделі.

"Вони щось можуть модифікувати, але від такої обмеженої кількості до серійного виробництва – це теж певний шлях. Тому вони пробують різні засоби. Наскільки вони зможуть їх повністю поставити на масове виробництво, залежить, в тому числі від доступу до іноземних комплектуючих і від багатьох інших моментів", – зазначив він.