Россия может производить до 2700 "шахедов" в месяц – представитель разведки

Запускать несколько тысяч дронов за день РФ по Украине не может физически

Сбитый дрон "Герань-2" (Фото: Нацполиция)

Россия сейчас может производить до 2700 дронов типа "шахед" в месяц. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

По его словам, речь идет об изготовлении дронов "Герань-2", которые являются модификацией обычного "шахеда" с боевой частью. В основном БпЛА изготавливают в особой экономической зоне Алабуга, которая расположена в Елабуге, Республика Татарстан.

Однако запускать несколько тысяч дронов в сутки Россия пока не может.

"Выпустить за сутки физического в сторону страны каждый день они не могут такого количества. Но мы видим эти сотни шахедов и ракетно-пушечные комбинированные удары, которые они осуществляют, это действительно массированные удары. Это серьезный вызов для наших сил и противовоздушной, противоракетной обороны", – отметил Юсов.

Также он прокомментировал информацию специалиста в области военных радиотехнологий Сергея Флеша о том, что оккупанты запускают "шахеды" с камерами и радиоуправлением. По словам представителя разведки, каждый раз это исключительно экспериментальные модели.

"Они что-то могут модифицировать, но от такого ограниченного количества до серийного производства – это тоже определенный путь. Поэтому они пробуют разные средства. Насколько они смогут их полностью поставить на массовое производство, зависит, в том числе от доступа к иностранным комплектующим и от многих других моментов", – отметил он.