Сергей Флеш: Россия пытается модернизировать "шахеды" – использует ИИ и онлайн-управление

Производство "шахедов" в России (сриншот видео оккупантов)

Россияне пытаются противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, модернизируя дроны. Но ничего "глобального" враг в них не изменил, пояснил в интервью для LIGA.net военный специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

По его словам, россияне пытаются устанавливать на беспилотники более мощные антенны, чтобы противодействовать РЭБ. Количество элементов в этих антеннах увеличивается.

Также появляются "шахеды" с дополнительными опциями, но пока что это не массовое явление.

"Мы уже фиксировали несколько "шахедов" с искусственным интеллектом. Все они – иранского производства, признаков российского производства там нет. Эти дроны могут искать и распознавать цели", – сообщил Флеш.

Но, по его словам, это слишком дорогая разработка и перспектив закупки их для России он не видит. В Иране один БпЛА с ИИ может стоить до $300 000.

Также появились у врага "шахеды", которые управляются онлайн. Это большой FPV-дрон, которым россияне управляют удаленно с территории России через камеру. Он нужен для атак по движущимся целям, например, по тепловозам.

По информации украинской разведки, россияне хотят оборудовать до 20% "шахедов" онлайн-управлением.

Все чаще на фронте встречаются реактивные "шахеды". Если раньше враг их использовал раз в месяц, то сейчас – в каждой атаке в очень разных конфигурациях. Россияне экспериментируют с этим.

"Скорость обычного "шахеда" – 280-330 км в час. Реактивный потенциально может летать со скоростью 500 км. По ним трудно работать и мобильным группам с земли, и нашим вертолетам. Но реактивные "шахеды" требуют много горючего. Поэтому, чтобы они долетали, россиянам приходится использовать их в экономрежиме", – отметил военный эксперт.