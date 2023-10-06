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Шольц закликає до розширення і реформ Європейського Союзу через майбутнє членство України

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 14:40
Шольц закликає до розширення і реформ Європейського Союзу через майбутнє членство України - Фото
Олаф Шольц (фото - пресслужба уряду Німеччини)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ЄС повинна розширитися у майбутньому та пов’язує вступ потенційних кандидатів із реформами всередині спільноти. Про це сказав він у кулуарах саміту ЄС у Гранаді, передає Zeit.

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За його словами, нинішні члени блоку повинні "зробити Європейський Союз придатним для майбутнього". Для цього ЄС має розв’язати складні політичні та фінансові питання.

Шольц підкреслює, що необхідно реформувати структури ухвалення рішень. Він повторив свій заклик, що ЄС має відмовитися від принципу одностайності у питаннях зовнішньої та податкової політики.

Канцлер зазначив, що далеко не всі країни у ЄС, які сьогодні отримують фінансування, "можуть очікувати, що це продовжиться в майбутньому".

Шольц додав, що таким членам доведеться робити внесок у фінансування країн-кандидатів.

  • 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата в ЄС.
  • Єврокомісія надала план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Від України чекають низку реформ, зокрема антикорупційних. Також Україна має завершити реформу законодавчої бази для нацменшин та розробити механізми її впровадження.
  • Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу у найближчі роки.
  • 3 жовтня Politico повідомило, що Євросоюз має намір у грудні оголосити про початок переговорів щодо вступу України.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини: Євросоюз незабаром розшириться до Луганська. Це майбутнє України

Калінін Артемій
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