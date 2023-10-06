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Шольц призывает к расширению и реформам Европейского Союза из-за будущего членства Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 14:40
Шольц призывает к расширению и реформам Европейского Союза из-за будущего членства Украины - Фото
Олаф Шольц (фото – пресс-служба правительства Германии)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ЕС должен расшириться в будущем и связывает вступление потенциальных кандидатов с реформами внутри сообщества. Об этом сказал он в кулуарах саммита ЕС в Гранаде, передает Zeit.

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По его словам, нынешние члены блока должны "сделать Европейский Союз пригодным для будущего". Для этого ЕС должен решить сложные политические и финансовые вопросы.

Шольц подчеркивает, что нужно реформировать структуры принятия решений. Он повторил свой призыв, что ЕС должен отказаться от принципа единодушия в вопросах внешней и налоговой политики.

Канцлер отметил, что далеко не все страны в ЕС, сегодня получающие финансирование, "могут ожидать, что это продолжится в будущем".

Шольц добавил, что таким членам придется вносить вклад в финансирование стран-кандидатов.

  • 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. От Украины ждут ряд реформ, в том числе антикоррупционных. Также Украина должна завершить реформу законодательной базы для нацменьшинств и разработать механизмы ее внедрения.
  • Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
  • 3 октября Politico сообщило, что Евросоюз намерен в декабре объявить о начале переговоров по вступлению Украины.

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Калинин Артемий
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европейский союзевроинтеграцияШольц
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