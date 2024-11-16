"Штурмують прикриваючись трупами". Офіцер розповів, як росіяни прориваються до Куп’янська

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Зараз окупаційна армія намагається розширити свій плацдарм уздовж річки Оскіл, щоби якнайшвидше просунутись до Куп’янська. Про це в коментарі LIGA.net розповів Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-ї ударної роти батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр.

За його словами, зараз противник шукає швидких варіантів просування і такий сценарій для нього відносно швидкий, хоч і несе за собою дуже великі супутні втрати.

"Втрати особового складу у ворога надзвичайно великі. До прикладу, 15 листопада лише нашим підрозділом, окрім техніки, вогневих засобів, засобів звʼязку було або поранено, або ліквідовано майже 40 окупантів", – сказав Шмагайло.

Інші підрозділи на напрямку в середньому можуть вибивати щодня по роті противника, додав офіцер. Він також наголосив, що для Сил оборони було би фатальним допускати такі втрати особового складу та техніки. Противник же з такими втратами живого ресурсу абсолютно не рахується.

"Навіть самі росіяни шоковані тою кількістю особового складу, яку вже поклали при спробі нарощувати зусилля на напрямку Кругляківки та інших населених пунктів Куп’янщини. Кількість втрат в нього надзвичайно висока. Ситуації, коли росіяни сунуть вперед по трупах своїх або штурмують прикриваючись трупами – це вже майже повсякденне явище", – зазначив він.

Цей показник також впливає на окупаційні війська. Доволі часто противник доповідає, що не буде просуватися вперед. "Ми бачимо, що є випадки, коли певна група противника пробує йти вперед, але зустрівшись з вогневим супротивом Сил оборони, змушена зупинитися та розвернутися. Але в тилу їм погрожують як розстрілами, так й іншими санкціями", – додав Бандерас.