"Штурмуют прикрываясь трупами". Офицер рассказал, как россияне прорываются в Купянск

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Сейчас оккупационная армия пытается расширить свой плацдарм вдоль реки Оскол, чтобы как можно быстрее продвинуться в Купянск. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-й ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.

По его словам, сейчас противник ищет быстрых вариантов продвижения и такой сценарий для него относительно быстрый, хотя и чреват собой очень большими сопутствующими потерями.

"Потери личного состава у врага чрезвычайно велики. К примеру, 15 ноября только нашим подразделением, кроме техники, огневых средств, средств связи были либо ранены, либо ликвидированы почти 40 окупантов", – сказал Шмагайло.

Другие подразделения на направлении в среднем могут выбивать ежедневно по роте противника, добавил офицер.

"Даже сами россияне шокированы тем количеством личного состава, которое уже положили при попытке наращивать усилия на направлении Кругляковки и других населенных пунктов Купянщины. Количество потерь у него чрезвычайно высоко. Ситуации, когда россияне суют вперед по трупам своим или штурмуют прикрываясь трупами уже почти обыденное явление", – отметил он.

Этот показатель также влияет на оккупационные войска. Довольно часто противник докладывает, что не будет продвигаться вперед. тылу им угрожают как расстрелами, так и другими санкциями", – добавил Бандерас.