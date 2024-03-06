Швеція офіційно стане членом НАТО 11 березня – TV4 Nyheterna
11 березня прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, що означатиме початок процесу набуття членства в Альянсі. Про це повідомило шведське видання TV4 Nyheterna з посиланням на неназваного співрозмовника.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За інформацією співрозмовника, на церемонію підняття прапору над штаб-квартирою НАТО приїдуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач Збройних сил країни Мікаел Бюден та інші високопосадовці, а також посли держав-членів Альянсу.
Після церемонії, як зазначає співрозмовник, відбудеться пресконференція.
- Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.
- 25 січня 2024 року Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.
- 5 березня президент Угорщини Тамаш Шуйок ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу.
Читайте також: Угорщина не бачить Рютте генсеком НАТО: Не можемо обрати людину, яка хотіла поставити нас на коліна