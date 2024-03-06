Швеція офіційно стане членом НАТО 11 березня – TV4 Nyheterna

За інформацією видання, в цей день шведський прапор піднімуть над штаб-квартирою Альянсу

Фото: НАТО

11 березня прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, що означатиме початок процесу набуття членства в Альянсі. Про це повідомило шведське видання TV4 Nyheterna з посиланням на неназваного співрозмовника.

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За інформацією співрозмовника, на церемонію підняття прапору над штаб-квартирою НАТО приїдуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач Збройних сил країни Мікаел Бюден та інші високопосадовці, а також посли держав-членів Альянсу.

Після церемонії, як зазначає співрозмовник, відбудеться пресконференція.

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.

25 січня 2024 року Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

5 березня президент Угорщини Тамаш Шуйок ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу.

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