Швеція офіційно стане членом НАТО 11 березня – TV4 Nyheterna
Фото: НАТО

11 березня прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, що означатиме початок процесу набуття членства в Альянсі. Про це повідомило шведське видання TV4 Nyheterna з посиланням на неназваного співрозмовника.

За інформацією співрозмовника, на церемонію підняття прапору над штаб-квартирою НАТО приїдуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач Збройних сил країни Мікаел Бюден та інші високопосадовці, а також посли держав-членів Альянсу.

Після церемонії, як зазначає співрозмовник, відбудеться пресконференція.

Читайте також: Угорщина не бачить Рютте генсеком НАТО: Не можемо обрати людину, яка хотіла поставити нас на коліна

НАТОшвеція