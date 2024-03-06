Швеция официально станет членом НАТО 11 марта – TV4 Nyheterna
Фото: НАТО

11 марта флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, что будет означать начало процесса вступления в Альянс. Об этом сообщило шведское издание TV4 Nyheterna со ссылкой на неназванного собеседника.

По информации собеседника, на церемонию поднятия флага над штаб-квартирой НАТО приедут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэл Бюден и другие высокопоставленные политики, а также послы государств-членов Альянса.

После церемонии, как отмечает собеседник, состоится пресс-конференция.

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