Швеция официально станет членом НАТО 11 марта – TV4 Nyheterna

По информации издания, в этот день шведский флаг поднимут над штаб-квартирой Альянса

Фото: НАТО

11 марта флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, что будет означать начало процесса вступления в Альянс. Об этом сообщило шведское издание TV4 Nyheterna со ссылкой на неназванного собеседника.

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По информации собеседника, на церемонию поднятия флага над штаб-квартирой НАТО приедут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэл Бюден и другие высокопоставленные политики, а также послы государств-членов Альянса.

После церемонии, как отмечает собеседник, состоится пресс-конференция.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

25 января 2024 года Турция официально ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс.

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