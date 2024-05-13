Швеція про розміщення ядерної зброї: У разі війни – це інше питання

Шведський прем'єр-міністр Крістерссон підкреслив, що якби Україна була членом НАТО – не зазнала б нападу з боку Росії

Ульф Крістерссон (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення ядерної зброї в країні у разі війни. Також він наголосив, що "все членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації". Про це повідомило видання Expressen.

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Крістерссон вважає, що у разі війни – "це зовсім інше питання".

"Якщо станеться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути спроможні захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї", – заявив він.

Також він підкреслив, що якби Україна була членом НАТО – не зазнала б нападу з боку Росії.

25 березня 2023 року диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова розмістити на своїй території ядерну зброю в межах програми НАТО Nuclear Sharing. За його словами, це питання вже деякий час є темою польсько-американських переговорів.

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