Дуда заявив про готовність розмістити в Польщі ядерну зброю

Президент Польщі зазначив, що це питання є темою польсько-американських переговорів

Анджей Дуда (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю в межах програми НАТО Nuclear Sharing. Про це президент країни Анджей Дуда розповів в інтерв'ю виданню Fakt.

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За його словами, це питання вже деякий час є темою польсько-американських переговорів.

"Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", – сказав Дуда.

Він зазначив, що Росія посилює мілітаризацію Калінінградської області й розмістила ядерну зброю на території Білорусі.

Польський президент наголосив, що якщо союзники вирішать розгорнути ядерну зброю на території країни для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, Варшава готова до цього.

"Ми є союзником в Альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", – зазначив Дуда.

25 березня 2023 року диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

18 жовтня нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

США переосмислюють ядерний потенціал і готуються стримувати конфлікти в Європі й Азії, і все це через Китай і Росію. Детальніше – у матеріалі LIGA.net.

3 квітня 2024 року Блінкен заявив, що Байден хоче уникнути війни з Росією, але застосування ядерної зброї буде "повною зміною".

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