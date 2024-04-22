Дуда заявил о готовности разместить в Польше ядерное оружие

Анджей Дуда (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Об этом президент страны Анджей Дуда рассказал в интервью изданию Fakt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, этот вопрос уже некоторое время является темой польско-американских переговоров.

"Признаюсь, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности", – сказал Дуда.

Он отметил, что Россия усиливает милитаризацию Калининградской области и разместила ядерное оружие на территории Беларуси.

Польский президент подчеркнул, что если союзники решат развернуть ядерное оружие на территории страны для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, то Варшава готова к этому.

"Мы являемся союзником в Альянсе, и мы также имеем обязательства в этом отношении, то есть мы просто реализуем общую политику", – отметил Дуда.

25 марта 2023 года диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

18 октября нелегитимная Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

США переосмысливают ядерный потенциал и готовятся сдерживать конфликты в Европе и Азии, и все это из-за Китая и России. Детальнее – в материале LIGA.net .

. 3 апреля 2024 года Блинкен заявил, что Байден хочет избежать войны с Россией, но применение ядерного оружия будет "полным изменением".

Читайте также: Дуда встретился с Трампом в Нью-Йорке. Politico пишет, что говорили, в частности, об Украине