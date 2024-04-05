Маск заявив, що вступ України до НАТО призведе до "ядерного апокаліпсиса" — фото

Таким чином мільярдер відреагував на слова Блінкена про те, що Україна стане членом НАТО

Ілон Маск (Фото: EPA / ANGELO CARCONI)

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що вступ України до НАТО нібито призведе до ядерної війни. Про це він написав у X (Twitter).

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Блогер з ніком ALX, який, судячи з контенту на його акаунті, підтримує 45-го президента США Дональда Трампа, опублікував уривок виступу державного секретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

На відео під час спілкування із пресою глава Держдепу каже, що Україна стане членом НАТО.

У коментарі прийшов Маск і опублікував посилання на телефільм каналу ABC "Наступного дня" 1983 року – стрічка розповідає про конфронтацію між НАТО та радянським блоком, що перейшла у повномасштабну ядерну війну. Акцент робився на реалістичність наслідків, до яких може призвести війна.

Саме посилання мільярдер підписав так: "Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис".

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Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набувати системного характеру", ― заявив він.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, що підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв'язку Starlink.

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