Маск заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к "ядерному апокалипсису" — фото

Таким образом миллиардер отреагировал на слова Блинкена о том, что Украина станет членом НАТО

Илон Маск (Фото: EPA / ANGELO CARCONI)

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вступление Украины в НАТО якобы приведет к ядерной войне. Об этом он написал в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Блогер с ником ALX, который, судя по контенту на его аккаунте, поддерживает 45-го президента США Дональда Трампа, опубликовал отрывок выступления государственного секретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

На видео во время общения с прессой глава Госдепа говорит, что Украина станет членом НАТО.

В комментарии пришел Маск и опубликовал ссылку на телефильм канала ABC "На следующий день" 1983 года — лента рассказывает о конфронтации между НАТО и советским блоком, перешедшей в полномасштабную ядерную войну. Акцент делался на реалистичность последствий, к которым может привести война.

Саму ссылку миллиардер подписал следующим образом: "Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе".

Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net 10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Читайте также: Маск призвал американцев давить на сенаторов, чтобы те сорвали новую помощь Украине