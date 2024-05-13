Швеция о размещении ядерного оружия: В случае случае войны – это другой вопрос

Шведский премьер-министр Кристерссон подчеркнул, что если бы Украина была членом НАТО – не подверглась бы нападению со стороны России

Ульф Кристерссон (Фото: EPA)

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допускает возможность размещения ядерного оружия в стране в случае войны. Также он подчеркнул, что "все членство Швеции в НАТО и вся шведская оборона направлены на то, чтобы не допустить такой ситуации". Об этом сообщило издание Expressen.

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Кристерссон считает, что в случае войны – "это совсем другой вопрос".

"Если случится худшее, демократические страны в нашей части мира, конечно, должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать применением ядерного оружия", – заявил он.

Также он подчеркнул, что если бы Украина была членом НАТО – не подверглась бы нападению со стороны России.

25 марта 2023 года диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. По его словам, этот вопрос уже некоторое время – тема польско-американских переговоров.

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