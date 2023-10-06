Сі Цзіньпін може приїхати до США у листопаді. WP пише, що зустріч із Байденом вже планують
06.10.2023, 13:11
Сі Цзіньпін та Джо Байден (Фото: EPA)
Глава КНР Сі Цзіньпін може відвідати США у листопаді та провести переговори з президентом Джо Байденом. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на власні джерела у Білому домі.
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За словами співрозмовників, адміністрація Байдена почала планувати зустріч із китайським правителем у Сан-Франциско.
"Це досить твердо. Ми починаємо процес планування", — сказав один із чиновників.
Інший представник Білого дому зазначив, що Байден "з нетерпінням чекає на зустріч" з Сі Цзіньпіном, але "поки нічого не підтверджено".
Джерела кажуть, що плани зміцняться після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І приїде до Вашингтона найближчими тижнями.
- Востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися 14 листопада 2022 року на саміті G20 в Індонезії, обговорювали війну Росії проти України та те, що Китай має впливати на РФ. Тоді обидва лідери погодилися, що використання ядерної зброї є неприпустимим.
- 17 травня Байден заявив, що зустрінеться з главою Китаю, але не повідомив, коли саме.
- Байден розповів про останню розмову з Сі Цзіньпіном: Застеріг від підтримки Росії.
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