Си Цзиньпин может приехать в США в ноябре. WP пишет, что встречу с Байденом уже планируют

Глава КНР Си Цзиньпин может посетить США в ноябре и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

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По словам собеседников, администрация Байдена начала планировать встречу с китайским правителем в Сан-Франциско.

"Это довольно твердо. Мы начинаем процесс планирования", — сказал один из чиновников.

Другой представитель Белого дома отметил, что Байден "с нетерпением ждет встречи" с Си Цзиньпином, но "пока ничего не подтверждено".

Источники говорят, что планы укрепятся после того, как министр иностранных дел Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

В последний раз президент США и лидер Китая встречались 14 ноября 2022 года на саммите G20 в Индонезии, обсуждали войну России против Украины и то, что Китай должен повлиять на РФ. Тогда оба лидера согласились, что использование ядерного оружия недопустимо.

17 мая Байден заявил, что встретится с главой Китая, но не сообщил, когда именно.

Байден рассказал о последнем разговоре с Си Цзиньпином: Предостерег от поддержки России.

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