UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Си Цзиньпин может приехать в США в ноябре. WP пишет, что встречу с Байденом уже планируют

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 13:11
Си Цзиньпин может приехать в США в ноябре. WP пишет, что встречу с Байденом уже планируют - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин может посетить США в ноябре и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

По словам собеседников, администрация Байдена начала планировать встречу с китайским правителем в Сан-Франциско. 

"Это довольно твердо. Мы начинаем процесс планирования", — сказал один из чиновников.

Другой представитель Белого дома отметил, что Байден "с нетерпением ждет встречи" с Си Цзиньпином, но "пока ничего не подтверждено".

Источники говорят, что планы укрепятся после того, как министр иностранных дел Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели. 

  • В последний раз президент США и лидер Китая встречались 14 ноября 2022 года на саммите G20 в Индонезии, обсуждали войну России против Украины и то, что Китай должен повлиять на РФ. Тогда оба лидера согласились, что использование ядерного оружия недопустимо.
  • 17 мая Байден заявил, что встретится с главой Китая, но не сообщил, когда именно.
  • Байден рассказал о последнем разговоре с Си Цзиньпином: Предостерег от поддержки России. 

Читайте также: Блинкен в Пекине. Договорились поддерживать контакты, глава МИД приглашен в Вашингтон

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайСШАпереговорыси цзиньпинджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 