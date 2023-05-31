Сі Цзіньпін закликав глав служб нацбезпеки готуватися до "найгірших" сценаріїв

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав вищих посадовців у сфері нацбезпеки подумати про "найгірші сценарії" та підготуватися до "штормового моря". Це необхідно, оскільки керівна Комуністична партія Китаю збільшує зусилля з протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, повідомляє телеканал CNN з посиланням на слова очільника КНР.

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"Ми повинні дотримуватися базового мислення та думати про найгірший сценарій, бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами та бурхливими хвилями, і навіть небезпечним, штормовим морем", – сказав Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін зазначив: "Складність і труднощі питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли".

CNN зазначає, що такі вказівки від лідера КНР надійшли у той момент, коли Китай стикається з цілою низкою викликів: від економіки до міжнародного середовища, яке він "вважає все більш ворожим".

Сі Цзіньпін зазначив, що на тлі "складної та серйозної" ситуації Китай має прискорити модернізацію своєї системи нацбезпеки та можливостей. Держава має зробити їх більш ефективними у "реальному бойовому та практичному застосуванні".

Очільник КНР також закликав державу продовжити розбудову системи моніторингу ризиків нацбезпеки та раннього попередження, покращити освіту у цій сфері, підвищити безпеку управління даними та штучним інтелектом.

CNN зазначає, що Сі Цзіньпін значно розширив концепцію національної безпеки: вона охоплює політику, економіку, оборону, культуру, екологію та кіберпростір.

19 травня Сі Цзіньпін заявив, що Китай допоможе країнам Центральної Азії у посиленні обороноздатності.

30 травня президент Володимир Зеленський сказав, що Китай може "ходити канатом десь зовні" між Заходом і Росією, але РФ бреше і йому.

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