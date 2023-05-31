RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сі Цзіньпін закликав глав служб нацбезпеки готуватися до "найгірших" сценаріїв

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 16:45
Сі Цзіньпін закликав глав служб нацбезпеки готуватися до
Сі Цзіньпін (Фото: Сіньхуа)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав вищих посадовців у сфері нацбезпеки подумати про "найгірші сценарії" та підготуватися до "штормового моря". Це необхідно, оскільки керівна Комуністична партія Китаю збільшує зусилля з протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, повідомляє телеканал CNN з посиланням на слова очільника КНР.

"Ми повинні дотримуватися базового мислення та думати про найгірший сценарій, бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами та бурхливими хвилями, і навіть небезпечним, штормовим морем", – сказав Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін зазначив: "Складність і труднощі питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли".

CNN зазначає, що такі вказівки від лідера КНР надійшли у той момент, коли Китай стикається з цілою низкою викликів: від економіки до міжнародного середовища, яке він "вважає все більш ворожим".

Сі Цзіньпін зазначив, що на тлі "складної та серйозної" ситуації Китай має прискорити модернізацію своєї системи нацбезпеки та можливостей. Держава має зробити їх більш ефективними у "реальному бойовому та практичному застосуванні".

Очільник КНР також закликав державу продовжити розбудову системи моніторингу ризиків нацбезпеки та раннього попередження, покращити освіту у цій сфері, підвищити безпеку управління даними та штучним інтелектом.

CNN зазначає, що Сі Цзіньпін значно розширив концепцію національної безпеки: вона охоплює політику, економіку, оборону, культуру, екологію та кіберпростір.

  • 19 травня Сі Цзіньпін заявив, що Китай допоможе країнам Центральної Азії у посиленні обороноздатності.
  • 30 травня президент Володимир Зеленський сказав, що Китай може "ходити канатом десь зовні" між Заходом і Росією, але РФ бреше і йому.

Читайте також: Байден заявив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном "рано чи пізно"

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
китайСі Цзіньпіннаціональна безпеканайгірші сценарії
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 