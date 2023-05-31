Си Цзиньпин призвал глав служб нацбезопасности готовиться к "самым худшим" сценариям

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал высших должностных лиц в сфере нацбезопасности подумать о "худших сценариях" и подготовиться к "штормовому морю". Это необходимо, поскольку правящая Коммунистическая партия Китая увеличивает усилия по противодействию внутренним и внешним угрозам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова главы КНР.

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"Мы должны придерживаться базового мышления и думать о худшем сценарии, быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасным, штормовым морем", – сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил: "Сложность и трудность вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли".

CNN отмечает, что такие указания от лидера КНР поступили в тот момент, когда Китай сталкивается с целым рядом вызовов: от экономики до международной среды, которую он "считает все более враждебной".

Си Цзиньпин отметил, что на фоне "сложной и серьезной" ситуации Китай должен ускорить модернизацию своей системы безопасности и возможностей. Государство должно сделать их более эффективными в "реальном боевом и практическом применении".

Глава КНР также призвал государство продолжить развитие системы мониторинга рисков нацбезопасности и раннего предупреждения, улучшить образование в этой сфере, повысить безопасность управления данными и искусственным интеллектом.

CNN отмечает, что Си Цзиньпин значительно расширил концепцию национальной безопасности: она включает политику, экономику, оборону, культуру, экологию и киберпространство.

19 мая Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет странам Центральной Азии в усилении обороноспособности.

30 мая президент Владимир Зеленский сказал, что Китай может "ходить по канату где-то снаружи" между Западом и Россией, но РФ лжет и ему.

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