Сійярто: Угорщина хоче співпрацювати з Росією у сферах, які не потрапили під санкції
Петер Сійярто (Фото: EPA)

Голова угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто заявив, що країна готова відкрито обговорювати з Росією співпрацю у сферах, на які Євросоюз не накладав санкцій. Про це він повідомив на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає Радіо Свобода. 

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – заявив Сійярто.

Він додав, що обсяги імпорту російської нафти з Індії, постачання російського газу в Європу та ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

  • Сьогодні стало відомо, що Угорщина блокуватиме конфіскацію заморожених активів РФ. Країна вважає, що активи мають піти не на зброю українцям.
  • Також Сійярто заявив, що Угорщина не приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України поза межами Євросоюзу. 

Читайте також: Орбан привітав Путіна з "офіційною перемогою на виборах". Захотів співпраці з Росією

угорщинаПетер Сійярто