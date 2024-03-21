Сійярто: Угорщина хоче співпрацювати з Росією у сферах, які не потрапили під санкції

Очільник угорського МЗС заявив, що Будапешт хоче співпрацювати там, де це відповідає його національним інтересам

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Голова угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто заявив, що країна готова відкрито обговорювати з Росією співпрацю у сферах, на які Євросоюз не накладав санкцій. Про це він повідомив на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає Радіо Свобода.

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"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – заявив Сійярто.

Він додав, що обсяги імпорту російської нафти з Індії, постачання російського газу в Європу та ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

Сьогодні стало відомо, що Угорщина блокуватиме конфіскацію заморожених активів РФ. Країна вважає, що активи мають піти не на зброю українцям.

Також Сійярто заявив, що Угорщина не приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України поза межами Євросоюзу.

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