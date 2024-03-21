Чеська ініціатива. Сійярто: Угорщина не постачала і не постачатиме зброю Україні

Угорщина не доєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України

Петер Сійярто (Фото: ЕРА)

Угорщина не приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України поза межами Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, передає DW.

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"Угорщина не постачала і не постачатиме зброю в Україну, ми не беремо участі в ніяких спільних діях, які закінчуються спільними постачаннями зброї", – сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує на перші постачання боєприпасів від Чехії вже у квітні.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що сплачено лише за 300 000 боєприпасів.

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