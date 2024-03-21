Чешская инициатива. Сийярто: Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине

Венгрия не присоединится к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины

Петер Сийярто (Фото: ЕРА)

Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины вне Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает DW.

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"Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие в Украину, мы не участвуем ни в каких совместных действиях, которые заканчиваются совместными поставками оружия", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в настоящее время его страна имеет 300 000 снарядов, которые обеспечат "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает первые поставки боеприпасов от Чехии уже в апреле.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачено всего 300 000 боеприпасов.

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