Австрия против, чтобы за средства от замороженных активов РФ покупали оружие для Украины

Канцлер страны Карл Негаммер заявил, что "для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы"

Карл Негаммер (Фото: ЕРА)

Австрия выступает против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии. Об этом перед саммитом лидеров Евросоюза заявил австрийский канцлер Карл Негаммер.

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Он отметил, что не против использовать доходы от активов РФ на восстановление Украины, но относительно закупки оружия для ВСУ – Вена против.

"Пока мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса. Для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение", – объяснил Негаммер.

На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что западные союзники направят средства от замороженных активов страны-агрессора на военную помощь Украине.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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