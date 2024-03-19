Боррель предлагает использовать 90% доходов от активов РФ на закупку оружия для Украины

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Stephanie Lecocq)

Верховный представитель Европейского Союза по зарубежным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает использовать 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для украинской армии. Его цитирует Reuters.

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Эти 90%, по словам Борреля, будут использованы для закупки оружия для ВСУ через Европейский фонд мира.

10% будут переведены в бюджет ЕС с целью использования их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Боррель отметил, что предложение заключается именно в использовании прибыли от активов, находящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро в год.

Глава евродипломатии обещает представить этот план странам-членам ЕС перед саммитом лидеров ЕС 21-22 марта.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

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