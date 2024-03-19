Боррель пропонує використати 90% доходів від активів РФ на закупівлю зброї для України

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Stephanie Lecocq)

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для української армії. Його цитує Reuters.

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Ці 90%, за словами Борреля, буде використано для закупівлі зброї для ЗСУ через Європейський фонд миру.

10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Боррель зазначив, що пропозиція полягає саме у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро на рік.

Голова євродипломатії обіцяє представити цей план країнам-членам ЄС перед самітом лідерів ЄС 21-22 березня.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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