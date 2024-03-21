Орбан привітав Путіна з "офіційною перемогою на виборах". Захотів співпраці з Росією
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах", проявивши бажання посилити співпрацю з Росією. Про це у X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.
"Після офіційних результатів виборів прем'єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі, дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах", – написав Ковач.
У "привітанні" Орбан підтвердив "прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин".
- 14 березня 2024 року МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
- Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
- З-поміж тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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