Орбан привітав Путіна з "офіційною перемогою на виборах". Захотів співпраці з Росією

Прем'єр Угорщини заявив, що його країна готова співпрацювати з Росією у сферах, які не зачепили санкції

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах", проявивши бажання посилити співпрацю з Росією. Про це у X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

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"Після офіційних результатів виборів прем'єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі, дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах", – написав Ковач.

У "привітанні" Орбан підтвердив "прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин".

14 березня 2024 року МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

З-поміж тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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