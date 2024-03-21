Орбан поздравил Путина с "официальной победой на выборах". Захотел сотрудничать с Россией

Премьер Венгрии заявил, что его страна готова сотрудничать с Россией в сферах, которые не затронули санкции

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил российского диктатора Владимира Путина с "официальной победой на президентских выборах", проявив желание усилить сотрудничество с Россией. Об этом в X (Twitter) заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

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"После официальных результатов выборов премьер Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с переизбранием, отметив, что сотрудничество между Венгрией и Россией, основанное на взаимном уважении, позволяет вести важные дискуссии даже в сложных геополитических контекстах", – написал Ковач.

В "приветствии" Орбан подтвердил "приверженность Венгрии миру и готовность активизировать сотрудничество в секторах, не попавших под санкции ЕС, отметив важность диалога в укреплении мирных отношений".

14 марта 2024 года МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

Среди тех, кто поздравил Путина с "победой", – диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.

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