Сийярто: Венгрия хочет сотрудничать с Россией в сферах, не попавших под санкции
Петер Сийярто (Фото: EPA)

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна готова открыто обсуждать с Россией сотрудничество в областях, на которые Евросоюз не вводил санкций. Об этом он сообщил на брифинге в Праге по итогам встречи министров иностранных дел Вышеградской четверки, сообщает Радио Свобода.

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"В тех секторах, где нет санкций, да, на прагматичной основе, там, где это отвечает нашим национальным интересам, мы хотели бы развивать сотрудничество с россиянами, как это делают многие европейские и трансатлантические страны. Некоторые из них скрыто, некоторые – открыто", – заявил Сийярто.

Он добавил, что объемы импорта российской нефти из Индии, поставки российского газа в Европу и ядерного топлива из России в неевропейские страны НАТО выросли.

  • Сегодня стало известно, что Венгрия будет блокировать конфискацию замороженных активов РФ. Страна считает, что активы должны уйти не на оружие украинцам.
  • Также Сийярто заявил, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза.

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ВенгрияПетер Сийярто