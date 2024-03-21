Сийярто: Венгрия хочет сотрудничать с Россией в сферах, не попавших под санкции

Глава венгерского МИД заявил, что Будапешт хочет сотрудничать там, где это отвечает его национальным интересам

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна готова открыто обсуждать с Россией сотрудничество в областях, на которые Евросоюз не вводил санкций. Об этом он сообщил на брифинге в Праге по итогам встречи министров иностранных дел Вышеградской четверки, сообщает Радио Свобода.

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"В тех секторах, где нет санкций, да, на прагматичной основе, там, где это отвечает нашим национальным интересам, мы хотели бы развивать сотрудничество с россиянами, как это делают многие европейские и трансатлантические страны. Некоторые из них скрыто, некоторые – открыто", – заявил Сийярто.

Он добавил, что объемы импорта российской нефти из Индии, поставки российского газа в Европу и ядерного топлива из России в неевропейские страны НАТО выросли.

Сегодня стало известно, что Венгрия будет блокировать конфискацию замороженных активов РФ. Страна считает, что активы должны уйти не на оружие украинцам.

Также Сийярто заявил, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза.

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