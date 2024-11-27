Сікорський: Поляки не повинні блокувати кордон з Україною, це критична інфраструктура
Андрій Сибіга та Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що пункти пропуску на кордоні з Україною не повинні блокуватися. Про це він сказав під час пресконференції з головою українського МЗС Андрієм Сибігою, передає Укрінформ. 

Очільник МЗС Польщі підкреслив, що самі пункти пропуску та під'їзди до них є "критичною інфраструктурою" і не повинні бути місцем проведення мітингів. За питання кордонів у Польщі, за словами Сікорського, відповідає Міністерство внутрішніх справ. 

"Ми повинні детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди", – заявив Сікорський.

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