Сикорский: Поляки не должны блокировать границу с Украиной, это критическая инфраструктура

Глава польского МИД заявил, что нужно присмотреться к масштабам протестов

Андрей Сибига и Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пункты пропуска на границе с Украиной не должны блокироваться. Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает Укринформ.

Глава МИД Польши подчеркнул, что сами пункты пропуска и подъезды к ним являются "критической инфраструктурой" и не должны являться местом проведения митингов. За вопросы границ в Польше, по словам Сикорского, отвечает Министерство внутренних дел.

"Мы должны подробно присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", – заявил Сикорский.