Сикорский: Поляки не должны блокировать границу с Украиной, это критическая инфраструктура
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пункты пропуска на границе с Украиной не должны блокироваться. Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает Укринформ.
Глава МИД Польши подчеркнул, что сами пункты пропуска и подъезды к ним являются "критической инфраструктурой" и не должны являться местом проведения митингов. За вопросы границ в Польше, по словам Сикорского, отвечает Министерство внутренних дел.
"Мы должны подробно присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", – заявил Сикорский.
- 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медыка – Шегини" для грузовиков. Сообщалось, что планируется митинговать до конца года.
- 24 ноября в ГНСУ сообщили, что польские протестующие начали митинг возле пункта пропуска "Медыка – Шегини", который должен был длиться 48 часов. Однако уже вечером они приостановили протест.