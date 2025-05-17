Сікорський: Поставити Путіна на місце і покласти край війні може Китай

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

У Польщі не вірять, що переговори у Туреччині між Україною та Росією спричинять прорив у мирному діалозі. Проте вплинути на Росію може Китай, сказав в інтерв'ю Tagesspiegel міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Я не особливо сподіваюся, що вони приведуть до прориву. Але ніколи не знаєш напевно. Вони є перевіркою намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне обурливі вимоги, це підтвердить нашу думку про те, що Путін не готовий до миру", – сказав він.

Сікорський зазначив, що Туреччина, яка прийняла перші з 2022 року російсько-українські переговори, веде "дуже хитру гру". Вона постачає Києву військову допомогу, але водночас приймає "мільйони російських туристів".

Глава МЗС Польщі на тлі цього зазначив, що не здивований вибором країни для проведення переговорів, але вважає, що є інша країна, яка б могла допомогти завершити війну РФ проти України. І це – Китай.

"Країна, яка могла б покласти край війні та поставити Путіна на місце, – це Китай. Росія зараз є економічним васалом Китаю. Якщо Китай пригрозить торговим ембарго, Росія буде змушена підкоритися. Однак зараз все виглядає не так", – сказав Сікорський.

За його словами, ситуація з досягненням миру зайшла в глухий кут, а Путін і далі тягне час. На думку Сікорського, російський диктатор має серйозні наміри підпорядкувати собі всю Україну і справді вважає, що може перемогти.

А союзники мають показати, що Путін помиляється.

"Ми повинні і далі підтримувати Україну доти, доки Росія не прийде до висновку, що вторгнення було помилкою і що вона не зможе досягти своїх цілей прийнятною ціною... На суші Росія досягає незначного прогресу і втрачає десятки тисяч солдатів. Україна здобула перемогу в Чорному морі. У повітрі висить патова ситуація", – резюмував голова польського МЗС.