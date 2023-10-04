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"Чуєте сирену – біжіть до телевізора": у РФ привчають населення до повітряних тривог

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04.10.2023, 10:10
Гучномовці (Фото - EPA)

На 4 жовтня в Росії заплановане загальнонаціональне тестування систем оповіщення про надзвичайні ситуації, зокрема сирен повітряної тривоги та телевізійних попереджень населення. Про це повідомляє Reuters.

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Випробування заплановано на 10:43 за московським часом, повідомляє агентство. Будуть включені сирени та прозвучать оповіщення.

У попередженні російського МНС про випробування йдеться, що коли громадяни почують звук сирени, "слід зберігати спокій і не панікувати, включити телевізор чи будь-який загальнодоступний канал або радіо та прослухати інформаційне повідомлення".

Вперше подібні випробування системи оповіщення проводились у країні-агресорі у 2020 році.

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Сергій Бережний
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Росіясирениповітряна тривогасистема оповіщення
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