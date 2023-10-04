"Чуєте сирену – біжіть до телевізора": у РФ привчають населення до повітряних тривог
На 4 жовтня в Росії заплановане загальнонаціональне тестування систем оповіщення про надзвичайні ситуації, зокрема сирен повітряної тривоги та телевізійних попереджень населення. Про це повідомляє Reuters.
Випробування заплановано на 10:43 за московським часом, повідомляє агентство. Будуть включені сирени та прозвучать оповіщення.
У попередженні російського МНС про випробування йдеться, що коли громадяни почують звук сирени, "слід зберігати спокій і не панікувати, включити телевізор чи будь-який загальнодоступний канал або радіо та прослухати інформаційне повідомлення".
Вперше подібні випробування системи оповіщення проводились у країні-агресорі у 2020 році.
- Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські загарбники не можуть захистити Крим від українських атак, оскільки їхня система ППО не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.
- Увечері 3 жовтня у тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу. Російські пропагандистські пабліки писали про "роботу ППО".
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