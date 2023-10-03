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У Криму вили сирени, у Шойгу заявили, нібито збито "Нептун". Над морем кружляє дрон США: трек видео

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 21:40
Відео: соцмережі
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У тимчасово окупованому Криму ввечері 3 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Російські пропагандистські пабліки писали про "роботу ППО".

Маріонетка Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв написав про тривогу о 20:33.

Військове відомство РФ о 21:06 заявило, що увечері 3 жовтня російська ППО нібито знищила українську ракету "Нептун" над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Представники Сил оборони України поки не коментували заяву окупантів, але росіяни регулярно брешуть як про масштаби втрат України під час бойових дій, так і про нібито успішну роботу російських сил ППО.

О 21:17 Развожаєв написав про відбій тривоги та про "падіння частин БПЛА на дах одного з житлових будинків в Інженерній балці". Про нібито збиту ракету не згадав.

Також увечері 3 жовтня над Чорним морем активно переміщається американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4В Global Hawk із позивним FORTE11:

У Криму вили сирени, у Шойгу заявили, нібито збито "Нептун". Над морем кружляє дрон США: трек

Крім того, поблизу Криму сьогодні спостерігається активність літака-розвідника США P-8A Poseidon:

У Криму вили сирени, у Шойгу заявили, нібито збито "Нептун". Над морем кружляє дрон США: трек

  • Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • Також наступного дня з'явилися супутникові фотографії ураженого Силами оборони штабу ЧФ РФ. Командувач Повітряних сил Олещук натякнув, що для удару могла бути використана ракета Storm Shadow.
  • Спікер Повітряних сил Ігнат заявив, що російські загарбники не можуть захистити Крим від українських атак, оскільки їхня система ППО не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.

Читайте також: Чорноморський флот РФ зазнав поразки, він змушений розійтися в порти – міністр Британії

Оксана Житнюк
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кримвійнаСевастопольтривогаRQ-4 Global Hawk
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