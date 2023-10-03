В Крыму выли сирены, у Шойгу заявили, якобы сбит "Нептун". Над морем кружит дрон США: трек

Во временно оккупированном Крыму вечером 3 октября была объявлена воздушная тревога. Российские пропагандистские паблики писали о "работе ПВО".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Марионетка Кремля в Севастополе Михаил Развожаев написал о тревоге в 20:33.

Военное ведомство РФ в 21:06 заявило, что вечером 3 октября российская ПВО якобы уничтожила украинскую ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Представители Сил обороны Украины пока не комментировали заявление оккупантов, но россияне регулярно врут как о масштабах потерь Украины в ходе боевых действий, так и о якобы успешной работе российских сил ПВО.

В 21:17 Развожаев написал об отбое тревоги и о "падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке".

Также вечером 3 октября над Черным морем активно перемещается американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4В Global Hawk с позывным FORTE11:

Кроме того, недалеко от Крыма сегодня наблюдается активность самолета-разведчика США P-8A Poseidon:

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

Также на следующий день появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба ЧФ РФ. Командующий Воздушными силами Олещук намекнул, что для удара могла быть использована ракета Storm Shadow.

Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что российские захватчики не могут защитить Крым от украинских атак, поскольку их система ПВО не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства.

Читайте также: Черноморский флот РФ потерпел поражение, он вынужден разойтись в порты — министр Британии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.