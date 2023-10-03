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В Крыму выли сирены, у Шойгу заявили, якобы сбит "Нептун". Над морем кружит дрон США: трек видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 21:40
Видео: соцсети
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Во временно оккупированном Крыму вечером 3 октября была объявлена воздушная тревога. Российские пропагандистские паблики писали о "работе ПВО".

Марионетка Кремля в Севастополе Михаил Развожаев написал о тревоге в 20:33.

Военное ведомство РФ в 21:06 заявило, что вечером 3 октября российская ПВО якобы уничтожила украинскую ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Представители Сил обороны Украины пока не комментировали заявление оккупантов, но россияне регулярно врут как о масштабах потерь Украины в ходе боевых действий, так и о якобы успешной работе российских сил ПВО.

В 21:17 Развожаев написал об отбое тревоги и о "падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке". 

Также вечером 3 октября над Черным морем активно перемещается американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4В Global Hawk с позывным FORTE11:

В Крыму выли сирены, у Шойгу заявили, якобы сбит "Нептун". Над морем кружит дрон США: трек

Кроме того, недалеко от Крыма сегодня наблюдается активность самолета-разведчика США P-8A Poseidon:

В Крыму выли сирены, у Шойгу заявили, якобы сбит "Нептун". Над морем кружит дрон США: трек

  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
  • Также на следующий день появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба ЧФ РФ. Командующий Воздушными силами Олещук намекнул, что для удара могла быть использована ракета Storm Shadow.
  • Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что российские захватчики не могут защитить Крым от украинских атак, поскольку их система ПВО не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства.

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Оксана Житнюк
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