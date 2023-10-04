"Слышите сирену – бегите к телевизору": в РФ приучают население к воздушным тревогам
На 4 октября в России запланировано общенациональное тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе сирен воздушной тревоги и телевизионных предупреждения населения. Об этом сообщает Reuters.
Испытания намечены на 10:43 по московскому времени, сообщает агентство. Будут включены сирены и прозвучат оповещения.
В предупреждении российского МЧС об испытаниях говорится, что когда граждане услышат звук сирены, "следует сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение".
Впервые подобные испытания системы оповещения проводились в стране-агрессоре в 2020 году.
- Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что российские захватчики не могут защитить Крым от украинских атак, поскольку их система ПВО не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства.
- Вечером 3 октября во временно оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. Российские пропагандистские паблики писали о "работе ПВО".
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