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"Слышите сирену – бегите к телевизору": в РФ приучают население к воздушным тревогам

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 10:10
Громкоговорители (Фото - EPA)

На 4 октября в России запланировано общенациональное тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе сирен воздушной тревоги и телевизионных предупреждения населения. Об этом сообщает Reuters.

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Испытания намечены на 10:43 по московскому времени, сообщает агентство. Будут включены сирены и прозвучат оповещения.

В предупреждении российского МЧС об испытаниях говорится, что когда граждане услышат звук сирены, "следует сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение".

Впервые подобные испытания системы оповещения проводились в стране-агрессоре в 2020 году. 

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Сергей Бережной
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