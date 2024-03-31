Сотні бронемашин та ракети для SAMP/T. Франція передасть Україні пакет допомоги

Себастьян Лекорню заявив, що Франція розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням в дуже короткі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

У межах нового пакета військової допомоги Франція поставить Україні сотні "старих, але все ще функціональних" броньованих машин та зенітні ракети Aster. Про це Le Monde заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", - розповів він.

Лекорню заявив, що на заклики України посилити її протиповітряну оборону, Франція розблокує нову партію ракет Aster 30 для системи SAMP/T, яка є аналогом американської Patriot.

"Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним управлінням в дуже короткі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", - додав глава французького Міноборони.

У червні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що SAMP-T стали на бойове чергування в Україні.

Емманюель Макрон стали на бойове чергування 31 січня 2024 року було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar.

Читайте також: Глава Міноборони Франції заявив, що передаватиме Україні списане озброєння