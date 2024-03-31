Сотни бронемашин и ракет для SAMP/T. Франция передаст Украине пакет помощи

Лекорню заявил, что Франция разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением в очень короткие сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом

Себастьян Лекорню (Фото: ЭРА)

В рамках нового пакета военной помощи Франция поставит Украине сотни "старых, но все еще функциональных" бронированных машин и зенитные ракеты Aster. Об этом заявил Le Monde министр обороны страны Себастьян Лекорню.

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"Чтобы содержать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года", - рассказал он.

Лекорню заявил, что на призывы Украины усилить ее противовоздушную оборону Франция разблокирует новую партию ракет Aster 30 для системы SAMP/T, которая является аналогом американской Patriot.

"Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень короткие сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", – добавил глава французского Минобороны.

В июне 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что SAMP-T встали на боевое дежурство в Украине.

Эмманюэль Макрон встали на боевое дежурство 31 января 2024 года было объявлено, что Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar.

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