Глава Міноборони Франції заявив, що передаватиме Україні списане озброєння

Себастьян Лекорню заявив, що від цього національна безпека Франції не постраждає

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю Var-Matin, що його країна передаватиме Україні списане озброєння замість того, щоб просто викидати.

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У Лекорню запитали, як він реагує на критику щодо передання озброєння зі складу Збройних сил Франції до України. За словами журналіста, це "може послаблювати безпеку Франції".

Глава Міноборони відповів, що передання Україні озброєння ніяк не впливає на національну безпеку Франції, оскільки воно є списаним.

"Замість викидати цю зброю та обладнання на смітник чи віддавати іншим країнам, ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: обороноздатність від цього не погіршується", – сказав він.

19 січня 2023 року данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Caesar. 20 квітня перші артилерійські установки було доставлено до України.

31 січня було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar.

12 березня 2024 року Данія оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли САУ Caesar та снаряди.

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