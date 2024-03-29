Глава Минобороны Франции заявил, что будет передавать Украине списанное оружие

Себастьян Лекорню заявил, что от этого национальная безопасность Франции не пострадает

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Var-Matin, что его страна будет передавать Украине списанное оружие вместо того, чтобы просто выбрасывать.

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У Лекорню спросили, как он реагирует на критику передачи вооружений из состава Вооруженных сил Франции в Украину. По словам журналиста, это "может ослаблять безопасность Франции".

Глава Минобороны ответил, что передача Украине оружия никак не влияет на национальную безопасность Франции, поскольку оно списано.

"Вместо того, чтобы выбрасывать это оружие и оборудование на свалку или отдавать другим странам, мы отдаем его украинской армии. Но повторяю: обороноспособность от этого не ухудшается", – сказал он.

19 января 2023 года датское правительство и парламент приняли решение передать Украине 19 САУ Caesar. 20 апреля первые артиллерийские установки были доставлены в Украину.

31 января было объявлено, что Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar.

12 марта 2024 года Дания объявила о новом пакете военной помощи, в который вошли САУ Caesar и снаряды.

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