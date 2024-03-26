Франция в ближайшее время сможет передать Украине 78 гаубиц Caesar

По словам Министра обороны Франции, кроме этого, в 2024 году страна готовит для Украины 80 000 снарядов

САУ Caesar (Фото: EPA)

Франция в скором времени доставит в Украину 78 самоходных артиллерийских установок Caesar, о которых заявили еще в январе. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Associated Press.

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Франция пообещала изготовить 78 САУ Caesar для нужд украинской армии в январе этого года и передаст их в скором времени. По словам Лекорню, Франция, Украина и Дания договорились о финансировании самоходных 155-мм гаубиц Caesar, что позволит Парижу "быстро доставить" их для удовлетворения неотложных потребностей Украины в войне с Россией.

Глава Минобороны заявил, что Франция преследует цель в этом году поставить в Украину в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Париж передал Украине 30 000 снарядов.

Лекорню добавил, что Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы приобрести в странах за пределами Евросоюза.

19 января 2023 датское правительство и парламент приняли решение передать Украине 19 САУ Caesar. 20 апреля первые артиллерийские установки были доставлены в Украину.

31 января было объявлено, что Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar.

12 марта 2024 года Дания объявила о новом пакете военной помощи, в который вошли САУ Caesar и снаряды.

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