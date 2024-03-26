Франція найближчим часом зможе передати Україні 78 гаубиць Caesar

За словами міністра оборони Франції, крім цього, у 2024 році країна готує для України 80 000 снарядів

САУ Caesar (Фото: EPA)

Франція незабаром доставить в Україну 78 самохідних артилерійських установок Caesar, про які заявили ще в січні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, як передає Associated Press.

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Франція пообіцяла виготовити 78 САУ Caesar для потреб української армії в січні цього року та передасть їх незабаром. За словами Лекорню, Франція, Україна та Данія домовились про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Парижу "швидко доставити" їх для задоволення нагальних потреб України у війні з Росією.

Глава Міноборони заявив, що Франція має на меті цього року поставити в Україну цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Париж передав Україні 30 000 снарядів.

Лекорню додав, що Франція займається пошуком наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б придбати в країнах за межами Євросоюзу.

19 січня 2023 року данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Caesar. 20 квітня перші артилерійські установки було доставлено до України.

31 січня було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar.

12 березня 2024 року Данія оголосила про новий пакет військової допомоги, в який увійшли САУ Caesar та снаряди.

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