Франція найближчим часом зможе передати Україні 78 гаубиць Caesar
Франція незабаром доставить в Україну 78 самохідних артилерійських установок Caesar, про які заявили ще в січні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, як передає Associated Press.
Франція пообіцяла виготовити 78 САУ Caesar для потреб української армії в січні цього року та передасть їх незабаром. За словами Лекорню, Франція, Україна та Данія домовились про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Парижу "швидко доставити" їх для задоволення нагальних потреб України у війні з Росією.
Глава Міноборони заявив, що Франція має на меті цього року поставити в Україну цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Париж передав Україні 30 000 снарядів.
Лекорню додав, що Франція займається пошуком наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б придбати в країнах за межами Євросоюзу.
- 19 січня 2023 року данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Caesar. 20 квітня перші артилерійські установки було доставлено до України.
- 31 січня було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar.
- 12 березня 2024 року Данія оголосила про новий пакет військової допомоги, в який увійшли САУ Caesar та снаряди.
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