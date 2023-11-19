Спікер парламенту Латвії: РФ — глобальна загроза, потрібно забезпечити її військову поразку
Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня заявила про необхідність забезпечення поразки Росії на полі бою. Про це вона сказала під час виступу на честь дня незалежності країни, цитує її Delfi.
"Ми повинні підтримувати максимальне посилення можливостей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", – заявила Мієріня.
Вона зазначила, що НАТО має зміцнюватися, щоб завершити створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить і Україна.
"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною і рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, зволікання та втоми", – резюмувала спікер.
- 24 жовтня 2022 року президент Латвії Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни, і Захід "не повинен розслаблятися".
- 10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.
- 26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.
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