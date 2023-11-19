RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Спікер парламенту Латвії: РФ — глобальна загроза, потрібно забезпечити її військову поразку

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 10:43
Спікер парламенту Латвії: РФ — глобальна загроза, потрібно забезпечити її військову поразку - Фото
Дайга Мієріня (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня заявила про необхідність забезпечення поразки Росії на полі бою. Про це вона сказала під час виступу на честь дня незалежності країни, цитує її Delfi.

За її словами, агресія Росії проти України — це глобальна загроза, на яку має бути така сама відповідь.

"Ми повинні підтримувати максимальне посилення можливостей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", – заявила Мієріня.

Вона зазначила, що НАТО має зміцнюватися, щоб завершити створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить і Україна.

"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною і рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, зволікання та втоми", – резюмувала спікер.

Читайте також: Президент Латвії: ЄС провалив графік постачання снарядів Україні, давайте закуповувати їх десь

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогалатвіяДайга МієриняНАТО

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 