Спикер парламента Латвии: РФ — глобальная угроза, нужно обеспечить ее военное поражение

Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила о необходимости обеспечения поражения России на поле боя. Об этом она сказала во время выступления в честь дня независимости страны, цитирует ее Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, агрессия России против Украины — это глобальная угроза, на которую должен быть такой же ответ.

"Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение России на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявила Миериня.

Она отметила, что НАТО должен укрепляться, чтобы завершить создание единого и свободного европейского пространства, в которое входит и Украина.

"Наш ответ на российскую агрессию и впредь будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, промедления и усталости", – резюмировала спикер.

Читайте также: Президент Латвии: ЕС провалил график поставок снарядов Украине, давайте закупать их где-то

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.