Спикер парламента Латвии: РФ — глобальная угроза, нужно обеспечить ее военное поражение
Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила о необходимости обеспечения поражения России на поле боя. Об этом она сказала во время выступления в честь дня независимости страны, цитирует ее Delfi.
"Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение России на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявила Миериня.
Она отметила, что НАТО должен укрепляться, чтобы завершить создание единого и свободного европейского пространства, в которое входит и Украина.
"Наш ответ на российскую агрессию и впредь будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, промедления и усталости", – резюмировала спикер.
- 24 октября 2022 года президент Латвии Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны, и Запад "не должен расслабляться".
- 10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.
- 26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.
Читайте также: Президент Латвии: ЕС провалил график поставок снарядов Украине, давайте закупать их где-то
Комментарии