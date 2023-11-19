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Спикер парламента Латвии: РФ — глобальная угроза, нужно обеспечить ее военное поражение

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 10:43
Спикер парламента Латвии: РФ — глобальная угроза, нужно обеспечить ее военное поражение - Фото
Дайга Миериня (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила о необходимости обеспечения поражения России на поле боя. Об этом она сказала во время выступления в честь дня независимости страны, цитирует ее Delfi.

По ее словам, агрессия России против Украины — это глобальная угроза, на которую должен быть такой же ответ. 

"Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение России на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявила Миериня.

Она отметила, что НАТО должен укрепляться, чтобы завершить создание единого и свободного европейского пространства, в которое входит и Украина. 

"Наш ответ на российскую агрессию и впредь будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, промедления и усталости", – резюмировала спикер.

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Дмитрий Гриниченко
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