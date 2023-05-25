RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США готують пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн, переважно ракети для HIMARS – Reuters

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 22:29
США готують пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн, переважно ракети для HIMARS – Reuters - Фото
HIMARS (Фото: EPA)

Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до $300 млн, до якого увійдуть переважно боєприпаси для HIMARS. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два офіційні джерела.

За інформацією джерел, пакет може бути оголошений вже у п'ятницю, 26 травня, але, можливо, і за кілька днів пізніше.

Очікується, що в пакеті будуть ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також інші боєприпаси.

Уточнюється, що вартість та вміст пакету можуть змінитися до його підписання президентом США Джо Байденом.

Читайте також: "Путін думав, ми дамо тріщину". Максимальна готовність до F-16: що вирішив Рамштайн-12

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогавійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 