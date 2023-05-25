США готують пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн, переважно ракети для HIMARS – Reuters

Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до $300 млн, до якого увійдуть переважно боєприпаси для HIMARS. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два офіційні джерела.

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За інформацією джерел, пакет може бути оголошений вже у п'ятницю, 26 травня, але, можливо, і за кілька днів пізніше.

Очікується, що в пакеті будуть ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також інші боєприпаси.

Уточнюється, що вартість та вміст пакету можуть змінитися до його підписання президентом США Джо Байденом.

Під час засідання у форматі Рамштайн Литва оголосила, що надасть Україні черговий пакет військової допомоги з боєприпасами та антидроновими системами.

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