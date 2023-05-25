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США готовят пакет военной помощи ВСУ на $300 млн, в основном ракеты для HIMARS – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 22:29
США готовят пакет военной помощи ВСУ на $300 млн, в основном ракеты для HIMARS – Reuters - Фото
HIMARS (Фото: EPA)

Соединенные Штаты планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $300 млн, в который войдут в основном боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два официальных источника.

По информации источников, пакет может быть объявлен уже в пятницу, 26 мая, но, возможно, и несколькими днями позже.

Как ожидается, в пакете будут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие боеприпасы.

Уточняется, что стоимость и содержимое пакета могут измениться до его подписания президентом США Джо Байденом.

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Наталья Медведева
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