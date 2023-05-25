США готовят пакет военной помощи ВСУ на $300 млн, в основном ракеты для HIMARS – Reuters

Соединенные Штаты планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $300 млн, в который войдут в основном боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два официальных источника.

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По информации источников, пакет может быть объявлен уже в пятницу, 26 мая, но, возможно, и несколькими днями позже.

Как ожидается, в пакете будут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие боеприпасы.

Уточняется, что стоимость и содержимое пакета могут измениться до его подписания президентом США Джо Байденом.

Во время заседания в формате Рамштайн Литва объявила, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи с боеприпасами и антидроновыми системами.

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